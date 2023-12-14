Аж 14 героїв на 300 тисяч бійців, і "більше не треба": Путін фантазує, що мобілізації не буде

Путін запевнив росіян у тому, що другої хвилі мобілізації нібито не буде. За його словами, призвані минулоріч бійці "чудово воюють" – уже є "аж" 14 героїв на 300 тисяч представників особового складу.

У четвер, 14 грудня, розпочалася так звана "пряма лінія", на якій президент Росії Владімір Путін вирішив відповісти на запитання, що стосується мобілізації. Очевидно, без фантазій та вигадок – не обійшлось. Про це інформує 24 Канал.

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Що Путін вигадував про мобілізацію в Росії

За словами кремлівського ватажка, "часткова мобілізація", оголошена 21 вересня 2022 року, пройшла "успішно" – було набрано за декілька тижнів близько 300 тисяч військових.

Більша частина з них досі перебуває на лінії фронту, – ба більше, "чудово" себе проявляє. За цей час, як зазначив Путін, уже є навіть аж 14 героїв. Тому й другої хвилі мобілізації найближчим часом "не планують".

Навіщо мобілізація? Такої потреби немає. Було багато іронії стосовно цього, приліпили їм назву "мобіки". Чудово воюють хлопці, 14 героїв Росії, не кажучи про інші ордени. Наразі 244 тисячі перебувають у зоні бойових дій. Серед них виявилося багато добрих фахівців,

– розпинався президент ворожої держави.

Він уточнив, що 41 тисяча бійців була демобілізована за віком. Водночас на запитання, чи будуть демобілізовувати інших військових, що уже понад рік на фронті, – він не відповів.

Як пишуть ЗМІ, у той таки час на екран вивела запитання у форматі СМС-повідомлення: "Чому ваша реальність розходиться з нашою дійсністю?" – на нього кремлівський ватажок також не відповів.

Президент Росії запевнив, що набір контрактників у військо відбувається нібито "дуже успішно" – уже було набрано 486 тисяч бійців.

Путін наголосив, що перед президентськими "виборами", які призначені на березень 2024 року, мобілізаційних заходів тим паче не буде. Вочевидь, аби в такий неспокійний період уникнути панічних настроїв серед громадян.

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