Втрати більші, ніж набір: скількох людей Росія мобілізує за місяць

Росія всіляко намагається набрати людей на війну. Одноразова виплата за контракт в одному з регіонів вже сягнула близько 28 тисяч доларів.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Кирило Сазонов, зауваживши, що прихована мобілізація в Росії вже давно триває. Країна-агресорка поступово зіштовхується з певною нестачею особового складу.

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Які темпи мобілізації в Росії

Як розповів Сазонов, вже давно Росія намагається набрати людей на війну через, зокрема, високі одноразові виплати у контрактах. Ці суми постійно зростають, але не всі люди йдуть.

Хтось погодився на 1000 доларів, хтось на 10 тисяч доларів. Збільшення суми працює, але це вже не той ефект дає. Якщо людина не погодилася воювати за 10 тисяч, то навряд чи вона піде за 20 тисяч. Якщо людина не погодилася на 20, то навряд чи піде за 22-25-28 тисяч. Таких майже немає,

– сказав Сазонов.

Тому Росія змушена перекривати власні втрати за допомогою різних іноземців, людей в СІЗО, заробітчан, яких зараз затримують в російських містах. Паралельно йде прихована мобілізація населення.

За різними даними, Росія мобілізує та набирає на контракти близько до 30 тисяч особового складу на місяць. Втрачають ж вони близько 45-48 тисяч упродовж останніх місяців.

Ми знищуємо у півтора раза більше, ніж вони мобілізують. Кількість особового складу у них скорочується. Вони вже не можуть концентрувати зусилля на багатьох напрямках. Це не означає, що нам легко. Ворога ще багато. Але поступово скорочуємо їхню кількість,

– підкреслив військовий.

Нагадаємо, станом на 28 січня Росія втратила 833 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 20573 ворожі бойові броньовані машини, 22366 артилерійських систем, 1263 РСЗВ тощо.