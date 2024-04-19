Черг у військкомати немає, – Жданов сказав, як росіяни намагаються здійснити мобілізацію

Кремль і вище військове керівництво Росії намагається всіляко заохочувати росіян відправлятися на війну в Україну. В хід іде старий перевірений метод – збільшення виплат учасникам так званої "сво".

Грошей у державі бракує, щоб підвищити щомісячні виплати, але усім, хто прийде у військкомат та підпише контракт, обіцяють щедру одноразову виплату. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Дивіться також Ув'язнені самі рвуться на війну: після яких страшних злочинів мобілізують в Росії

Головна проблема Кремля

"Проблема полягає у тому, що сьогодні у Росії немає черги у військкомати", – мовив Жданов.

Ще рік тому, коли мобілізованим почали виплачувати по 250 тисяч рублів, то охочих взяти участь у так званій "сво" було достатньо. Потім, коли кількість охочих почала спадати, Кремль намагався компенсувати дефіцит вербуванням іноземців.

Сирійці, непальці та інші національності – це була компенсація,

– зауважив військовий експерт.

Зараз у Росії агітаційною рекламою заклеєно все. Мало не на кожному стовпі висять плакати з написами "Іди у військо", "Треба воювати", "Заробляй гроші" тощо.

Настільки я розумію, у державі грошей не вистачає й російське керівництво не може збільшити щомісячне грошове утримання, то починають збільшувати одноразову виплату за те, що людина прийшла у військкомат й підписала контракт,

– додав Жданов.

Тільки за те, щоб підписати контракт одноразова виплата становить мільйон рублів, що приблизно складає 11 тисяч доларів. Перша така сума була в Башкирії рік тому, а зараз така цифра лунає в Московській області. У такий спосіб Кремль намагається закликати людей до лав збройних сил Росії.

На думку військово експерта, після інавгурації Владіміра Путіна на Росії можуть оголосити чергову хвилю мобілізації.

Часткова мобілізація у Росії