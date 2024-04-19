Черг у військкомати немає, – Жданов сказав, як росіяни намагаються здійснити мобілізацію
Кремль і вище військове керівництво Росії намагається всіляко заохочувати росіян відправлятися на війну в Україну. В хід іде старий перевірений метод – збільшення виплат учасникам так званої "сво".
Грошей у державі бракує, щоб підвищити щомісячні виплати, але усім, хто прийде у військкомат та підпише контракт, обіцяють щедру одноразову виплату. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Головна проблема Кремля
"Проблема полягає у тому, що сьогодні у Росії немає черги у військкомати", – мовив Жданов.
Ще рік тому, коли мобілізованим почали виплачувати по 250 тисяч рублів, то охочих взяти участь у так званій "сво" було достатньо. Потім, коли кількість охочих почала спадати, Кремль намагався компенсувати дефіцит вербуванням іноземців.
Сирійці, непальці та інші національності – це була компенсація,
– зауважив військовий експерт.
Зараз у Росії агітаційною рекламою заклеєно все. Мало не на кожному стовпі висять плакати з написами "Іди у військо", "Треба воювати", "Заробляй гроші" тощо.
Настільки я розумію, у державі грошей не вистачає й російське керівництво не може збільшити щомісячне грошове утримання, то починають збільшувати одноразову виплату за те, що людина прийшла у військкомат й підписала контракт,
– додав Жданов.
Тільки за те, щоб підписати контракт одноразова виплата становить мільйон рублів, що приблизно складає 11 тисяч доларів. Перша така сума була в Башкирії рік тому, а зараз така цифра лунає в Московській області. У такий спосіб Кремль намагається закликати людей до лав збройних сил Росії.
На думку військово експерта, після інавгурації Владіміра Путіна на Росії можуть оголосити чергову хвилю мобілізації.
Часткова мобілізація у Росії
- За даними української розвідки, до 1 червня 2024 року росіяни мають бути готові мобілізувати 300 тисяч військових.
- До того ж нині російське командування розробляє програми швидкої підготовки військових підрозділів. Індивідуальна підготовка, тренування в складі підрозділу та бойове злагодження триває всього 27 днів.
- До того ж Росія планує уникнути мобілізації шляхом набору контрактників. Щомісячний найм новобранців оцінюється приблизно в 30 тисяч людей.