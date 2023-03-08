У Росії скоротилися темпи мобілізації: Жданов назвав ознаки

Білорусь вже тривалий час надає військові полігони для навчань російських мобілізованих. Зараз у Брестській області триває ротація російських військ.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, звідти уходить 6-та мотострілецька дивізія, яка там проходила підготовку. Але поки туди не заходить жодна інша дивізія.

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З мобілізацією в Росії проблеми

Він припустив, що туди, можливо, взагалі не завозиться особовий склад.

На білоруському полігоні, де розташований центр підготовки російських мобілізованих, зменшилась на 5 тисяч кількість особового складу. І продовжує зменшуватись,

– наголосив Жданов.

На його думку, мотострілецьку дивізію, скоріш за все, перекидають на Луганський напрямок для того, щоб підсилити російські війська на Куп'янському та Лиманському напрямкам.

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Якщо найближчим часом ми не побачимо нових партій мобілізованих, то можна буде зробити висновок, що з мобілізацією в Росії проблеми. І такого "врожаю" під час мобілізації, який був восени 2022 року, в Росії на сьогодні немає,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, це означає, що всі центри підготовки мобілізованих, які розгорнуті всередині Росії, справляється з кількістю особового складу. І отже, його кількість зменшилась.

"Щоб переконатись в цьому остаточно, потрібно почекати та промоніторити кількість російських військ на полігонах в Білорусі", – зазначив Олег Жданов.

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