Намагаються тримати баланс: військовий експерт назвав проблеми російської мобілізації
У Росії планують мобілізувати понад 300 тисяч осіб до 1 червня. Та окупантам не потрібно одномоментно ставити таку кількість у стрій. Оскільки в них непогано працює система рекрутингу.
Щодоби близько 1000 росіян відправляються на фронт, проте майже стільки ж Сили оборони ліквідовують. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Кремль намагається тримати баланс.
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Які проблеми має Росія з мобілізацією
Військовий експерт зазначив, що Росія поставить у стрій 150 тисяч російських чоловіків до літа. Також ще набере 150 тисяч строковиків. Звідси випливає цифра у 300 тисяч осіб, яких призвуть, але не відправлять на фронт.
Але припустимо, що вони дійсно увімкнуть "мобілізаційний механізм", тоді їм не буде чим забезпечити їх додатково. Принаймні вище сказану цифру,
– наголосив Роман Світан.
Тобто росіяни не зможуть новоприбулих екіпірувати, навчити та забезпечити зброєю. До того ж Росія просто не здатна підготувати більш як 150 тисяч особового складу за одну хвилю мобілізації.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Владімір Путін у березні збільшив чисельність російської армії на понад 300 тисяч – до рекордного показника у 2 мільйони 209 тисяч осіб. У ЗСУ зауважують, що таке рішення Кремля пов'язане з успіхами українських захисників та шаленими втратами ворога.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що росіяни уже 2 роки проводять мобілізацію. Водночас заяви про збільшення кількості російської армії загарбники роблять для того, аби викликати паніку та вплинути на емоційний стан українців.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що мобілізація у Росії не зупинялась. Проте тепер мобілізаційні заходи активізуються та будуть мати відкритий характер.
- Також у ГУР розповіли, що Кремль виділяє на підготовку мобілізованих усього 27 днів. Російське командування розробляє швидкі програми підготовки військових з індивідуальною підготовкою та бойовим злагодженням. У розвідці наголосили, що хоча така підготовка й швидка, проте зовсім неякісна.