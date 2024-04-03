Намагаються тримати баланс: військовий експерт назвав проблеми російської мобілізації

У Росії планують мобілізувати понад 300 тисяч осіб до 1 червня. Та окупантам не потрібно одномоментно ставити таку кількість у стрій. Оскільки в них непогано працює система рекрутингу.

Щодоби близько 1000 росіян відправляються на фронт, проте майже стільки ж Сили оборони ліквідовують. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Кремль намагається тримати баланс.

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Які проблеми має Росія з мобілізацією

Військовий експерт зазначив, що Росія поставить у стрій 150 тисяч російських чоловіків до літа. Також ще набере 150 тисяч строковиків. Звідси випливає цифра у 300 тисяч осіб, яких призвуть, але не відправлять на фронт.

Але припустимо, що вони дійсно увімкнуть "мобілізаційний механізм", тоді їм не буде чим забезпечити їх додатково. Принаймні вище сказану цифру,

– наголосив Роман Світан.

Тобто росіяни не зможуть новоприбулих екіпірувати, навчити та забезпечити зброєю. До того ж Росія просто не здатна підготувати більш як 150 тисяч особового складу за одну хвилю мобілізації.

Мобілізація в Росії: останні новини

Владімір Путін у березні збільшив чисельність російської армії на понад 300 тисяч – до рекордного показника у 2 мільйони 209 тисяч осіб. У ЗСУ зауважують, що таке рішення Кремля пов'язане з успіхами українських захисників та шаленими втратами ворога.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що росіяни уже 2 роки проводять мобілізацію. Водночас заяви про збільшення кількості російської армії загарбники роблять для того, аби викликати паніку та вплинути на емоційний стан українців.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що мобілізація у Росії не зупинялась. Проте тепер мобілізаційні заходи активізуються та будуть мати відкритий характер.

Також у ГУР розповіли, що Кремль виділяє на підготовку мобілізованих усього 27 днів. Російське командування розробляє швидкі програми підготовки військових з індивідуальною підготовкою та бойовим злагодженням. У розвідці наголосили, що хоча така підготовка й швидка, проте зовсім неякісна.