Путін планує поповнити армію Росії: хто буде основним джерелом для фронту
Лунають повідомлення, що Путін хоче добрати ще більше особового складу до російської армії. У нього є більш-менш реальний варіант, як це зробити.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, прокоментувавши інформацію від міноборони Росії, згідно з якою після теракту в "Крокусі" збільшилася кількість охочих йти до армії окупантів. Буцімто вони переконані, що саме Україна організувала цей інцидент.
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Зрозуміло, що Україна ніяк до цього не причетна. А яка кількість росіян реально вірить, що це організував Київ – сказати складно. Опитування в Росії зараз неможливі. Вже були випадки, коли люди мали проблеми після того, як "неправильно" відповідали на питання від соціологів.
Найімовірніше, як і в більшості питаннях, тут є 3 групи росіян. Перша – найбільш відбиті, які дивляться Соловйова та інших пропагандистів. Вони вірять, що за цим стоїть Україна. Таких може бути від 20% – до 35%. Інша група, яка є дещо менш численною – це противники режиму. Вони усвідомлюють, що Україна взагалі в цьому не винна.
Основна маса – близько 60% росіян – люди, яким взагалі все одно. Вони може й чули за теракт, але не займаються ніякою рефлексією і спробами розібратися. В цих людей голова опущена на землю. Вони шукають засоби для виживання,
– сказав Яковенко.
А вірити даним міноборони Росії не варто. Це одна з найбрехливіших організацій в країні-агресорці.
Чи може Путін набрати ще людей до війська
Як наголосив Яковенко, зараз в Росії починається весняний призов, згідно з яким до армії мають набрати близько 150 тисяч строковиків. Найімовірніше, вони й будуть головним джерелом особового складу до окупаційної армії. Зараз піде вербування цих людей, а потім вони погоджуватимуться йти на фронт.
Думаю, що вони зможуть набрати до літа цього року близько 100 тисяч і призовників, і мобілізованих. Це реальна ціль, яку вони можуть досягнути,
– вважає Яковенко.
Ситуація в Росії: коротко
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія підтягує резерви та планує мобілізувати ще 300 тисяч окупантів. Такі плани ворог має до 1 червня.
- Також Зеленський наголосив, що Росія готує новий наступ на фронті. Він може початися наприкінці весни – на початку літа 2024 року.
- В Росії вже опублікували указ про весняний призов. Там хочуть добрати на службу ще 150 тисяч росіян.