Путін планує поповнити армію Росії: хто буде основним джерелом для фронту

Лунають повідомлення, що Путін хоче добрати ще більше особового складу до російської армії. У нього є більш-менш реальний варіант, як це зробити.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, прокоментувавши інформацію від міноборони Росії, згідно з якою після теракту в "Крокусі" збільшилася кількість охочих йти до армії окупантів. Буцімто вони переконані, що саме Україна організувала цей інцидент.

Дивіться також Новий наступ Росії на Харків: наскільки це реально та чи допоможе Путіну мобілізація

Зрозуміло, що Україна ніяк до цього не причетна. А яка кількість росіян реально вірить, що це організував Київ – сказати складно. Опитування в Росії зараз неможливі. Вже були випадки, коли люди мали проблеми після того, як "неправильно" відповідали на питання від соціологів.

Найімовірніше, як і в більшості питаннях, тут є 3 групи росіян. Перша – найбільш відбиті, які дивляться Соловйова та інших пропагандистів. Вони вірять, що за цим стоїть Україна. Таких може бути від 20% – до 35%. Інша група, яка є дещо менш численною – це противники режиму. Вони усвідомлюють, що Україна взагалі в цьому не винна.

Основна маса – близько 60% росіян – люди, яким взагалі все одно. Вони може й чули за теракт, але не займаються ніякою рефлексією і спробами розібратися. В цих людей голова опущена на землю. Вони шукають засоби для виживання,

– сказав Яковенко.

А вірити даним міноборони Росії не варто. Це одна з найбрехливіших організацій в країні-агресорці.

Чи може Путін набрати ще людей до війська

Як наголосив Яковенко, зараз в Росії починається весняний призов, згідно з яким до армії мають набрати близько 150 тисяч строковиків. Найімовірніше, вони й будуть головним джерелом особового складу до окупаційної армії. Зараз піде вербування цих людей, а потім вони погоджуватимуться йти на фронт.

Думаю, що вони зможуть набрати до літа цього року близько 100 тисяч і призовників, і мобілізованих. Це реальна ціль, яку вони можуть досягнути,

– вважає Яковенко.

Ситуація в Росії: коротко