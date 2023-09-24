"Гребуть" у трьох місцях: як у Росії активно здійснюють мобілізацію

У Росії активно продовжується мобілізація. Найбільше на війну проти України Кремль кидає ув'язнених, заробітчан з інших країн та мешканців окремих регіонів, зокрема, Бурятії, Дагестану та Туви.

Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, російське населення бачить, що так звана "часткова" мобілізація досі триває, однак їм байдуже.

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Мобілізаційний "писосос" у Росії

Ольга Романова зазначила, що у Росії дуже активно вербують ув'язнених. Якщо вони й мають сумніви, чи варто їхати воювати проти України, то все одно підписують контракт.

У кого були якісь сумніви, чи підписувати контракт на війну, його підписують. Бо вони розуміють або вважають, що розуміють, що це останній шанс отримати хоч якісь контрактні гроші. А далі будуть брати усіх підряд під мобілізацію. Щодня ми отримуємо повідомлення про вербування у тюрмах,

– сказала вона.

Також росіяни часто кидають на фронт заробітчан з інших країн, серед яких зокрема є ув'язнені. Приблизно 10 тисяч громадян Таджикистану на момент початку повномасштабного вторгнення відбували покарання у російських тюрмах, яких вербували вагнерівці, зараз це робить міноборони Росії.

Нещодавно родичі завербованих звертались у посольство Таджикистану з проханням зупинити це вербування або перевести ув'язнених відбувати покарання у Таджикистан. Посол відповів, що потрібно звертатись у генеральну прокуратуру Росії та Таджикистану. Якщо вони вирішать, що їм дійсно краще відбувати покарання у Таджикистані, тоді може бути депортація. Фактично це означає відмову.

"Також добре працює "пилосос" на національних окраїнах. Ще не призвали всіх бурятів, тувинців, дагестанців. Там є що "пилососити". Зрозуміло, що міста-мільйонники підуть в останню чергу. Там поки або добровольці, або командний склад та рекламна картинка", – розповіла Романова.

Романова про мобілізацію у Росії: дивіться відео

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