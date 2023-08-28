Росія хоче посилити мобілізацію: скільки окупантів може зібрати і коли з'являться в Україні

У Росії триває прихована мобілізація. Однак її замало для компенсації шалених втрат окупантів в Україні. Саме тому країна-агресорка планує відправити на фронт ще 450 тисяч військових.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав 24 Каналу, що це невипадкове число, адже саме стільки загарбників натепер воює в Україні.

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"Росіяни б дуже хотіли оновити контингент, який воює в Україні, бо він зазнає значних втрат. Також вони б хотіли додатково розгорнути кілька великих угруповань, які б дали змогу переламати хід війни", – зазначив Дикий.

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Варто наголосити, що в Росії мобілізацію не припиняли – збирали до 20 тисяч окупантів щомісяця. Але їх бракує, навіть щоб латати дірки на фронті.

Коли в Росії наважаться на велику мобілізацію

У країні-агресорці чекають 15 вересня – імітації виборів у держдуму Росії. До цього вони не ризикнуть оголосити велику мобілізацію, щоб уникнути скандалів і протестів.

Мобілізаційний цикл від вручення повістки до появи солдата на фронті становить 4 – 6 місяців. Тому нових окупантів в Україні побачать не раніше ніж кінець січня.

Чи здатна Росія мобілізувати 450 тисяч людей

З огляду на спроможності країни-агресорки, набрати майже пів мільйона людей вона може, але екіпірувати та підготувати – навряд чи.

Під час минулої хвилі мобілізації набрали якраз приблизно 400 тисяч окупантів – і тоді система була на межі колапсу. Росіянам тоді довелось робити наметові містечка в лісах, щоб кудись подіти цих людей.

"Цілком може бути, що їхня [мобілізаційна] здатність з минулої осені не тільки не зросла, а радше зменшилась. Можливо, тисяч 200 – 250 вони якось ще здатні проковтнути", – припустив Дикий.

Мобілізація в Росії: основне