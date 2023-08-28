Росія хоче посилити мобілізацію: скільки окупантів може зібрати і коли з'являться в Україні
У Росії триває прихована мобілізація. Однак її замало для компенсації шалених втрат окупантів в Україні. Саме тому країна-агресорка планує відправити на фронт ще 450 тисяч військових.
Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий сказав 24 Каналу, що це невипадкове число, адже саме стільки загарбників натепер воює в Україні.
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"Росіяни б дуже хотіли оновити контингент, який воює в Україні, бо він зазнає значних втрат. Також вони б хотіли додатково розгорнути кілька великих угруповань, які б дали змогу переламати хід війни", – зазначив Дикий.
Росія готується до великої мобілізації: дивіться відео 24 Каналу
Варто наголосити, що в Росії мобілізацію не припиняли – збирали до 20 тисяч окупантів щомісяця. Але їх бракує, навіть щоб латати дірки на фронті.
Коли в Росії наважаться на велику мобілізацію
У країні-агресорці чекають 15 вересня – імітації виборів у держдуму Росії. До цього вони не ризикнуть оголосити велику мобілізацію, щоб уникнути скандалів і протестів.
Мобілізаційний цикл від вручення повістки до появи солдата на фронті становить 4 – 6 місяців. Тому нових окупантів в Україні побачать не раніше ніж кінець січня.
Чи здатна Росія мобілізувати 450 тисяч людей
З огляду на спроможності країни-агресорки, набрати майже пів мільйона людей вона може, але екіпірувати та підготувати – навряд чи.
Під час минулої хвилі мобілізації набрали якраз приблизно 400 тисяч окупантів – і тоді система була на межі колапсу. Росіянам тоді довелось робити наметові містечка в лісах, щоб кудись подіти цих людей.
"Цілком може бути, що їхня [мобілізаційна] здатність з минулої осені не тільки не зросла, а радше зменшилась. Можливо, тисяч 200 – 250 вони якось ще здатні проковтнути", – припустив Дикий.
Мобілізація в Росії: основне
- Країна-агресорка всім можливими способами намагається уникнути загальної мобілізації через страх протестів. Так, Владімір Путін підписав закони про підвищення призовного віку до 30 років та збільшення штрафів за неявку до військкоматів.
- Крім того, у Росії активно вербують мігрантів, з Киргизстану зокрема. Комусь обіцяють гроші чи громадянство, іншим – вийти з в'язниці.
- До вербування людей залучені російські мільярдери. Вони платять окупантам зарплату і відправляють у добровольчий батальйон "Сокіл", який фактично становить частину армії Росії.