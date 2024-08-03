Кого можуть мобілізувати в серпні

В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Зокрема, до 9 листопада.

Кого саме можуть мобілізувати вже в серпні, що треба знати, передає 24 Канал.

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Мобілізація в серпні

Як і раніше, мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років та чоловіки віком від 18 до 25 років, які раніше не служили. Жінки та люди з інвалідністю можуть мобілізуватися добровільно.

Новий закон про мобілізацію в Україні, який набув чинності 18 травня, не передбачає призов на військову службу чоловіків з інвалідністю, незалежно від групи. Єдина умова – групу інвалідності потрібно підтвердити висновком ВЛК. Лише в такому випадку можна отримати відстрочку від мобілізації.

Водночас закон передбачає, що військовозобов'язані з інвалідністю II та III групи, яка були встановлені після 24 лютого 2022 року, зобов'язані впродовж 9 місяців пройти повторну перекомісію. Інвалідність I групи підтверджувати не потрібно. Якщо ж ВЛК не підтверджує інвалідність – військовозобов'язаного можуть мобілізувати.

До речі, новий закон про мобілізацію скасував право на відстрочку деяких військовозобов'язаних. Йдеться про 10 категорій. Водночас правила перетину кордону залишаються незмінні. Для цього необхідно мати військово-облікові документи й підстави для виїзду.

Після набуття чинності закону №10449 права на відстрочку більше не мають: