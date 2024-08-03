Кого можуть мобілізувати в серпні
В Україні продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Зокрема, до 9 листопада.
Кого саме можуть мобілізувати вже в серпні, що треба знати, передає 24 Канал.
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Мобілізація в серпні
Як і раніше, мобілізації в Україні підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років та чоловіки віком від 18 до 25 років, які раніше не служили. Жінки та люди з інвалідністю можуть мобілізуватися добровільно.
Новий закон про мобілізацію в Україні, який набув чинності 18 травня, не передбачає призов на військову службу чоловіків з інвалідністю, незалежно від групи. Єдина умова – групу інвалідності потрібно підтвердити висновком ВЛК. Лише в такому випадку можна отримати відстрочку від мобілізації.
Водночас закон передбачає, що військовозобов'язані з інвалідністю II та III групи, яка були встановлені після 24 лютого 2022 року, зобов'язані впродовж 9 місяців пройти повторну перекомісію. Інвалідність I групи підтверджувати не потрібно. Якщо ж ВЛК не підтверджує інвалідність – військовозобов'язаного можуть мобілізувати.
До речі, новий закон про мобілізацію скасував право на відстрочку деяких військовозобов'язаних. Йдеться про 10 категорій. Водночас правила перетину кордону залишаються незмінні. Для цього необхідно мати військово-облікові документи й підстави для виїзду.
Після набуття чинності закону №10449 права на відстрочку більше не мають:
- студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;
- студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту;
- багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів;
- особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;
- батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти та не відбуває покарання;
- деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю І та II групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд);
- особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;
- особи зі статусом "обмежено придатний" через скасування такої категорії;
- чоловіки, які за повторної ВЛК були визнані придатними (військовозобов'язані, які отримали свідоцтва про І та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти медогляд);
- неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні брати).