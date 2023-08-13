Чи можуть вручити повістку, якщо працівник на лікарняному чи у відрядженні: пояснення адвоката
Джерело:ТСН
В Україні під час воєнного стану триває проведення загальної мобілізації. Вручити повістки можуть чоловікам у віці від 18 до 60 років.
Багатьох цікавить питання, чи можуть вручити повістку на роботі, якщо працівник знаходить на лікарняному або у відрядженні. Детальніше про це – розповів адвокат Ростислав Кравець.
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Подробиці
Як зазначив адвокат, у такому випадку керівник на підприємстві зобов’язаний або видати повістку, або скласти відповідний акт, або повідомити, що особа на лікарняному чи у відрядженні.
Якщо працівник відмовиться отримати повістку від керівника, то останній складе відповідний акт і повідомить про це ТЦК.
Кравець розповів, що якщо працівник у відпустці, у відрядженні чи на лікарняному, то керівник підприємства зазначає, що такій особі він не повідомив. Тому якщо працівник відмовився отримати повістку, то складається акт про це.
У подальшому ТЦК може скласти постанову про адміністративне правопорушення на працівника, який порушив умови військового обліку чи умови мобілізації. Працівник може отримати копію цієї постанови та оскаржити її в суді. Якщо на цьому етапі буде порушено кримінальну справу, то органам досудового розслідування буде вкрай важко довести, що дії були умисними,
– пояснив адвокат.
Кого можуть мобілізувати до кінця серпня
Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні до служби. Тому мобілізувати можуть:
- придатних та обмежено придатних чоловіків від 27 до 60 років незалежно від наявності військового досвіду;
- придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі;
- чоловіків від 18 до 27 років, які проходили строкову службу або закінчили військову кафедру чи вищий військовий навчальний заклад і проходять службу в запасі;
- придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років незалежно від проходження строкової служби ― на контракт;
- знятих та виключених з військової служби чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони не вчиняли тяжкий злочин і не мають підстав для відстрочки від мобілізації.