Чи можуть вручити повістку, якщо працівник на лікарняному чи у відрядженні: пояснення адвоката

В Україні під час воєнного стану триває проведення загальної мобілізації. Вручити повістки можуть чоловікам у віці від 18 до 60 років.

Багатьох цікавить питання, чи можуть вручити повістку на роботі, якщо працівник знаходить на лікарняному або у відрядженні. Детальніше про це – розповів адвокат Ростислав Кравець.

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Подробиці

Як зазначив адвокат, у такому випадку керівник на підприємстві зобов’язаний або видати повістку, або скласти відповідний акт, або повідомити, що особа на лікарняному чи у відрядженні.

Якщо працівник відмовиться отримати повістку від керівника, то останній складе відповідний акт і повідомить про це ТЦК.

Кравець розповів, що якщо працівник у відпустці, у відрядженні чи на лікарняному, то керівник підприємства зазначає, що такій особі він не повідомив. Тому якщо працівник відмовився отримати повістку, то складається акт про це.

У подальшому ТЦК може скласти постанову про адміністративне правопорушення на працівника, який порушив умови військового обліку чи умови мобілізації. Працівник може отримати копію цієї постанови та оскаржити її в суді. Якщо на цьому етапі буде порушено кримінальну справу, то органам досудового розслідування буде вкрай важко довести, що дії були умисними,

– пояснив адвокат.

Кого можуть мобілізувати до кінця серпня

До відповідальності притягають за ухилення від мобілізації, а не за отримання повістки.

Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні до служби. Тому мобілізувати можуть: