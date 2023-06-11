Загальна мобілізація триває: чи потрібно обмежено придатним проходити ВЛК

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Багатьох цікавить питання, чи треба обмежено придатним проходити ВЛК.

На сьогодні в Україні встановлено декілька категорій непридатності до військової служби. Детальніше про це розповів адвокат Андрій Карпенко.

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Чи треба обмежено придатним проходити ВЛК

В Україні правила оцінки стану здоров’я військовозобов'язаних, резервістів та призовників здійснюється за наказом про положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Це стосується строковиків під час весняного та осіннього призову і військовозобов'язаних та резервістів під час загальної мобілізації.

Є три категорії непридатності до військової служби:

обмежено придатний;

непридатний до військової служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

За словами адвоката, усі чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістки, які направляють на проходження обстеження військово-лікарської комісії.

Зазначається, що висновок ВЛК дійсний 12 місяців. Під час воєнного стану повторну медкомісію проходять ті, хто пройшов її планово незадовго до мобілізації.

Військкомати мають призначити нову ВЛК для військовозобов'язаного у випадку, якщо від часу останнього проходження комісії минуло 12 місяців.

Як зараз працюватимуть ВЛК в Україні

Відтепер військово-лікарські комісії можуть створюватись при державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

Отже, військово-лікарську комісію тепер можна пройти: