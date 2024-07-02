Кого зі студенітв можуть мобілізувати вже у липні

З 1 липня в Україні змінилися правила мобілізації студентів. Усі вони мали відстрочку від призову в армію. Однак, новий закон від 2024 року вніс корективи у це "правило".

Студентів в Україні переважно не забирають до війська. Однак з 1 липня вступає в дію положення закону про мобілізацію – окремі категорії чоловіків, які навчаються у вищих навчальних закладах, тепер можуть мобілізувати.

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Мобілізація студентів у липні

Відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий рівень освіти;

та здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий рівень освіти; докторанти та зараховані до інтернатури;

Водночас можуть бути мобілізовані у липні:

студенти, які навчаються на заочній формі;

студенти, які здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

студенти, які здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад ті, що мають вищу освіту, а отримують профільну середню.

Нагадаємо, що право на відстрочку мають також: