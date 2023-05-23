Подарунок за зраду: Росія на окупованих територіях мобілізує передовсім колаборантів

Російські терористи на тимчасово окупованих територіях роблять життя місцевого населення нестерпним, зокрема змушують паспортизуватися проти волі. Також в деяких регіонах уже оголошена мобілізація до лав російської армії.

На окупованій частині Запорізької області ворог змушує вступати до армії агресора тих, хто ще вчора був російськими посіпаками. Про це 24 Каналу повідомив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

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"Тенденція щодо мобілізації розповсюджена першою чергою до колаборантів і людей, які зголосилися отримувати російські паспорти тощо", – прокоментував депутат.

Росія своїх таки кидає

Натомість людей, які отримували паспорти в результаті примусу або утримувалися від примусового одержання окупаційних документів, мобілізація на окупованій частині Запоріжжя не стосується.

Зараз у ворога вистачає розуму, щоб зрозуміти, що люди, які не хотіли отримати російський паспорт насамперед протидіятимуть противнику надалі, зокрема і в складі їхніх збройних формувань,

– додав Лишенко.

Саме тому на місцевих сайтах з'являються оголошення, в яких набирають охочих на так звану роботу охоронців, буцімто охороняти державний кордон.

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Що відомо про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України