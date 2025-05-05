Мобілізація у травні: кому потрібно прийти до ТЦК без повістки

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Є низка випадків, коли чоловіки від 18 до 60 років мають самостійно з'являтися до ТЦК, не чекаючи повістки.

Повістки можуть вручати представники ТЦК, органів влади, підприємств та розвідувальних органів, передає 24 Канал.

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Коли до ТЦК потрібно прийти без повістки

Чоловіки від 18 до 60 років повинні прийти до військкомату для того, щоб:

змінити місце проживання в межах України;

виїхати за кордон не більше ніж на 3 дні;

повідомити про зміну персональних даних;

повідомити про втрату військово-облікового документа;

оновити дані з інформацією в ТЦК;

підтвердити право на відстрочку.

До слова, для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання, час явки до військкомату встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.

У разі невиконання цього обов'язку упродовж 60 днів керівник ТЦК має право звернутися до поліції для адміністративного затримання громадянина.