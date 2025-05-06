"Розслабона як у квітні не буде": у мережу злили відео наради ТЦК щодо мобілізації у травні

Нещодавно у соцмережах з'явилося відео зі Zoom-наради Житомирського ТЦК. На ній обговорювали плани щодо мобілізації на травень.

У Житомирському ТЦК відреагували на відео, передає 24 Канал.

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"Злите" відео – робота хакерів

На розповсюджених кадрах один із очільників ТЦК роздає вказівки, як мобілізовувати громадян. Він каже, що має бути виконано щонайменше 60 відсотків від поставленого завдання щодо призову громадян. Посадовець закликає покладатися не лише на поліцію та групи оповіщення, а застосовувати інші законні заходи. Зокрема, шукати чоловіків для мобілізації серед власників зброї, "серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіях", студентів, які не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу" тощо.

Також чиновник наголошує, що, мовляв, такого "розслабону", як у квітні не буде.

Нарада посадовців ТЦК: дивіться відео

У Житомирському ТЦК заявили, що ворог здійснив хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області та оприлюднив відеозапис службової наради посадових осіб.

У відомстві наголосили, що противник поширив це відео з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації.

За даним фактом призначено службову перевірку.

Нагадаємо, що начальника ТЦК на Рівненщині Юрія Ковалюка понизили на посаді та відправили на фронт після скандального інтерв'ю про мобілізацію.