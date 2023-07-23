З пляжу до військкомату: що потрібно знати про вручення повісток на узбережжі моря

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої до лав ЗСУ можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому у законодавстві не визначений перелік місць, де можуть видаватися повістки.

Відтак, як і на вулицях, так і на пляжах представники ТЦК та СП можуть видавати повістки. Про це детальніше розповідали в оперативному командуванні "Південь", пише 24 Канал.

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Пляжі є громадським місцем

В ОК "Південь" зазначили, що не має принципового значення, де і коли чоловік отримає повістку, адже співробітники ТЦК та СП вповноважені вручити її будь-де, "чи завітавши за місцем вашого проживання, чи зустрівши вас за маршрутом вашого прямування, чи в інших громадських місцях".

При цьому керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що повістки не є засобом покарання. Наприклад, за ігнорування заборони місцевої влади на відвідування пляжів та купання у морі. В умовах збройної агресії Росії вони є потребою.

Вручення повісток допускається в будь-яких місцях. Тобто громадські місця всі відкриті для спільного відвідування, можуть бути такими, де може проводитися повідомлення громадян. Абсолютно не виключено, що й там (на пляжах – 24 Канал) також,

– пояснила вона.

Повістка – не тотожно відправленню на фронт

Відтак після отримання документа українці зобов'язані з'явитися у вказані строки на збірні пункти. Однак варто зазначити, що її вручення не є прямим квитком на передову. Вона – лише один з методів налагодження комунікації, підвищення відповідальності та свідомості громадян.

Окрім того, не варто забувати, що й типів повісток є три, і лише одна з них передбачає відправлення в ту чи іншу частину для проходження служби чи для проведення навчання. Так, повістки бувають:

для уточнення даних,

на проходження військово-лікарської комісії,

мобілізаційне розпорядження.

В першому випадку військовозобов'язаний повинен лише з'явитися для уточнення своїх військово-облікових даних. Наприклад, щодо місця реєстрації, складу сім'ї, місця роботи тощо. І вручення повісток на пляжах відбувається саме для уточнення облікових даних військовозобов’язаного населення.

Натомість як нагадали в ОК "Південь", за неявку до територіального центру комплектування особам, які ухиляються від військового обов’язку, загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.