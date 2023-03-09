З якими захворюваннями серця звільняють від мобілізації: повний перелік

В Україні вже понад рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак є люди, яких не можуть призвати до служби у війську через наявність певних хвороб.

Повний перелік захворювань, які тимчасово або повністю звільняють військовозобов'язаних від служби, раніше публікував 24 Канал.

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Захворювання серцево-судинної системи, що звільняють від служби в армії

Зазначимо, що остаточно придатність потенційного призовника визначає лише військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду. На військову службу не беруть громадян з:

серцевою недостатністю II-Б – III стадії (з іншими стадіями рахуються обмежено придатними);

гіпертонічною хворобою III стадії (з іншими стадіями вважаються обмежено придатними);

цереброваскулярними хворобами зі значними порушеннями функцій (до прикладу, інфаркт головного мозку чи інсульт);

хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози тощо) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.

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Військово-лікарська комісія: які лікарі проводять огляд та скільки часу на це потрібно

Під час проходження медкомісії військовозобов'язаних можуть направляти до різних спеціалістів у разі потреби. При цьому, громадян обов'язково має оглянути:

Хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

Підкреслимо, що у законодавстві нічого не сказано про те, скільки часу має тривати медкомісія. Тому у неї немає уставлених термінів – все відбувається індивідуально і займає стільки часу, скільки це буде потрібно.