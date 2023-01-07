Українці за кордоном мають ставати на військовий облік: як це відбувається

В Україні продовжений воєнний стан, а разом із ним – загальна мобілізація. Якщо у 2022 році ніхто не говорив про військовий облік тих, хто перебуває за кордоном, то у 2023 його законодавчо затвердили.

Тепер на облік зобов'язані також стати резервісти та військовозобов'язані, які перебувають за межами країни. Це передбачає Постанова №1487 Кабінету Міністрів.

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У 2023 році низку обов'язків поклали на дипломатичні установи України. У них з'явилися повноваження брати на облік тих, хто перебуває за кордоном.

Кому потрібно буде стати на облік

Наразі посольства, а також консульства зобов'язані вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних, а також резервістів. Мовиться про тих, хто перебуває на тимчасовому консульському обліку.

Якщо призовника, військовозобов'язаного або резервіста знімають або беруть на облік, то упродовж 7 днів про це мають повідомити відповідні:

районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки,

органи СБУ,

підрозділи Служби зовнішньої розвідки.

За яких умов потрібно зніматися з обліку в Україні

Якщо призовник, військовозобов'язаний або резервіст надовго покидає країну, то йому потрібно буде знятися з обліку. Мовиться про терміни у понад 3 місяці. Для цього він зобов'язаний особисто прибути до:

відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

органу СБУ;

підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

Важливо! Для того, щоб зняти себе з обліку, потрібно мати документи, які підтверджують виїзд за межі країни.

І якщо чоловік покидає Україну на понад три місяці, то він зобов'язаний стати на військовий облік у тій державі, в якій він перебуватиме. Для цього слід буде навідатися до дипломатичної установи України.

Щойно резервіст, військовозобов'язаний або призовник прибуває до іншої держави, у нього є 7 днів, щоб стати на облік. Для цього слід мати з собою паспорт громадянина України, а також відповідні військово-облікові документи.

Якщо чоловік планує перебувати за кордоном понад 3 місяці – він повинен знятися з військового обліку в Україні. А після прибуття до іншої держави – упродовж 7 днів – стати на облік там.

До слова, у цьому матеріалі ми розповідали, якою буде мобілізація в Україні у 2023 році. Дізнайтеся, що очікує на призовників цьогоріч.