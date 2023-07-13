Ухиляння від мобілізації: яке покарання очікує на тих, хто ігнорує повістки

В Україні продовжує діяти воєнний стан. Разом із ним триває також загальна мобілізація. Ми розповімо далі, що очікує на ухилянтів.

Пролити світло на це питання допомогли журналісти спільно з адвокатом фірми "Міллер" Андрієм Новаком. Вони вивчили реальні вироки та розповіли про наслідки для тих, хто намагається уникнути мобілізації.

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За ухилення не лише адміністративна відповідальність

Передовсім слід розуміти, що за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачена єдина стаття. Мовиться про 336 Кримінального кодексу.

Власне, саме ухиляння може бути покаране як адміністративно, так і кримінально.

Зараз ми не розглядаємо військові правопорушення, як-от самовільне залишення частини, дезертирство, невиконання наказів – там інші статті, інший склад правопорушення, інші покарання. Ухилення від мобілізації – це ухилення військовозобов'язаних цивільних осіб,

– зазначив Андрій Новак.

Наявні адміністративні правопорушення

За словами адвоката, ними вважається:

зіпсуття військово-облікових документів або втрата їх з необережності (Стаття 211 КУпАП), що передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 гривні до 119 гривень);

порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку.

У цьому випадку мовиться про те, що особа не прибула до військкомату задля уточнення облікових даних, відмовилася від повістки без законних на це причин та інше. У цьому випадку покарання передбачене статтею 210-1 КУпАП. На особу можуть накласти штраф у розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів – від 3 400 до 5 100 гривень.

Адміністративну справу самостійно розглядають керівники ТЦК та СП. Вони ж і виносять постанову про притягнення певної особи до відповідальності. Зауважимо, що скасувати її можна лише через суд, подавши позов проти ТЦК та СП.

Кримінальна відповідальність

Також якщо у вас буде декілька таких притягнень до відповідальності, надалі справу за ухилення від мобілізації можуть відправити до поліції, і вас притягнуть до кримінальної відповідальності,

– додає юрист.

Слід розуміти, що кримінальна відповідальність передбачається у кількох випадках, які регулює низка статей:

Стаття 336 КК України (найпоширеніша у воєнний час) – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

(найпоширеніша у воєнний час) – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період. Стаття 336-1 КК України – мовиться про ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації;

– мовиться про ухилення від проходження служби цивільного захисту в особливий період або в разі проведення цільової мобілізації; Стаття 337 КК України – у цьому випадку йдеться про ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

– у цьому випадку йдеться про ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів. Стаття 335 КК України – що є ухиленням від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Найпоширеніша стаття в умовах повномасштабного вторгнення – 336. Згідно з нею, можуть посадити за ґрати на термін від 3 до 5 років. Зауважимо, що останнє можуть замінити на іспитовий строк. Така практика дуже поширена.

У цьому випадку іспитовий термін – в народі "умовний" – триватиме від 6 місяців до 3 років. Найчастіше – від року до двох.