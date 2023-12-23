Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення, – Умєров

В Україні триває загальна мобілізація. Міністерство оборони України розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з'явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Такі запрошення можуть отримати військовозобов'язані громадяни України і за кордоном. Про це це зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

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Запрошення у ТЦК через електронне сповіщення

Умєров зауважив, що у Міноборони проаналізували різні бази даних та вирішать, як ці дані облікувати.

Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково,

— говорить міністр.

Водночас міністр оборони сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки громадяни України і за кордоном. Він наголосив, що "якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім".

Умєров додав, що Міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

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