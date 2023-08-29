Які види повістки видаватимуть восени: у ТЦК дали чітке пояснення

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Восени військовозобов'язані можуть отримати 3 види повісток.

Речниця Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Аліна Кривошея пояснила, які повістки можуть отримати військовозобов’язані восени.

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Яку повістки вручатимуть в Україні восени

Загалом в Україні існують 4 види повісток. Проте наразі не вручають повістки для призову на строкову військову службу, адже призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться під час загальної мобілізації.

Тож восени військовозобов’язані можуть отримати три види повісток:

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження.

Що робити, якщо вам вручили повістку

У першому випадку військовозобов'язаний повинен з'явитися для уточнення військово-облікових даних. Як пояснила Аліна Кривошея, це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані – можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується ВПО.

У другому випадку необхідно пройти медичний огляд на ВЛК, де буде встановлено ступінь придатності до військової служби.

Натомість третій вид повісток, а саме мобілізаційне розпорядження, видається вже після проходження ВЛК у випадку визнання військовозобов'язаного придатним до служби.

Мобілізаційне розпорядження видається тоді, коли є потреба в людині з її військово-обліковою спеціальністю, яку вона здобула раніше на строковій службі чи контрактній. Під час вручення зважають на визначення військово-лікарської комісії. Для тих, у кого немає військово-облікової спеціальності, їх направляють на підготовку,

– додала Кривошея.

До слова, в Україні можуть розширити коло людей, які мають право вручати повістки. У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №9566, який пропонує надати таке право комунальникам та власникам будинків.