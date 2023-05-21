Що означають категорії у "білому квитку": юрист пояснив усі нюанси

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до 18 серпня 2023 року. Призову підлягають усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60.

Адвокат Дмитро Циплинський пояснив, що не всі люди, які мають "білий" квиток, звільняються від військової служби. Він детально розповів, що означають категорії у "білому квитку".

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Обмежена придатність: категорія "В"

Люди з цієї категорії не підлягають призову у мирний час. Водночас в умовах повномасштабної війни їх можуть мобілізувати. Щоб з'ясувати деталі, необхідно пройти медичну комісію. Тоді лікарі чітко визначають, що призовники можуть робити, а що – ні.

До цієї категорії належать люди, у яких діагностували кишкові інфекційні захворювання; вірусні хвороби шкіри, слизової або нервової системи, а також з інші захворювання; гельмінтоз; педикульоз; наслідки інфекційних та паразитарних хвороб.

Тимчасова непридатність: категорія "Г"

Якщо ж у військовому квитку зазначена категорія "Г", людина звільняється від проходження військової служби терміном від 6 до 12 місяців через стан здоров'я. Мовиться про людей, у яких діагностували травми; операційні хірургічні втручання; гострі хронічні хвороби; порушення функціональності опорно-рухового апарату.

Після завершення відстрочки люди мають пройти медкомісію. Саме вона озвучить висновки щодо придатності або непридатності до служби загалом.

Повна непридатність: категорія "Д"

Люди цієї категорії повністю звільнені від мобілізації та призову до армії. Мовиться про тих, у кого діагностували такі хвороби: розумова недостатність; епілепсія; шизофренія; сифіліс; ВІЛ; важка форма цукрового діабету; істотні відхилення функціональності зорового і слухового апарату; виразка органів шлунково-кишкового тракту; відсутність кінцівок або життєво важливих органів, сліпота або глухота.