Чи вручають зараз повістки чоловікам з 18 років: у ЗСУ дали відповідь
Джерело:"РБК-Україна"
В Україні продовжує тривати загальна мобілізація. Відповідно до цього, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. У Збройних Силах України розповіли, чи вручають зараз повістки чоловікам з 18 років.
Впродовж останніх місяців у суспільстві накопичилось досить багато запитань щодо проведення мобілізаційних дій в Україні. Так, речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив питання щодо вручення зараз повісток чоловікам з вісімнадцяти років.
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Повістки чоловікам з вісімнадцяти років
Володимир Фітьо зазначив, що приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років.
Він зазначив, що коли хлопці навчаються в школі, то вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП.
Тому що для вступу у вищі навчальні заклади, заклади середньої технічної освіти необхідно мати приписне свідоцтво зі свого ТЦК та СП.
Так – їм (18-річним – 24 Канал) можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще – мати ці всі документи при собі і всі ці питання відразу знімаються,
– зазначив Фітьо.
За словами Фітьо, повістка – це не відправка на фронт. Він наголосив, що повістка – це для уточнення облікових даних.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Представники ТЦК останнім часом почали вручати повістки у громадських місцях: ресторанах та спортзалах. Володимир Фітьо пояснив, що вручати повістку у громадських місцях відповідає законодавству.
- Законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. Співробітники ТЦК та СП можуть проводити відповідні заходи, якщо власники закладів не заперечують
- З поширенням мобілізаційних дій в Україні збільшилася кількість студентів. Так, студенти, які навчаються на денній та дуальній формі, мають відстрочку від мобілізації. Проте є виключення.
- Заступник очільника МОН пояснив – якщо у людини є диплом магістра чи спеціаліста, який прирівнюється до магістра, і вони вступають на ще одного магістра, то вони мають право на нього вступити. Проте це не гарантує відстрочки від мобілізації. Якщо людина має диплом магістра і вона вступає в аспірантуру, то є.