Чи вручають зараз повістки чоловікам з 18 років: у ЗСУ дали відповідь

В Україні продовжує тривати загальна мобілізація. Відповідно до цього, призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. У Збройних Силах України розповіли, чи вручають зараз повістки чоловікам з 18 років.

Впродовж останніх місяців у суспільстві накопичилось досить багато запитань щодо проведення мобілізаційних дій в Україні. Так, речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив питання щодо вручення зараз повісток чоловікам з вісімнадцяти років.

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Повістки чоловікам з вісімнадцяти років

Володимир Фітьо зазначив, що приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років.

Він зазначив, що коли хлопці навчаються в школі, то вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП.

Тому що для вступу у вищі навчальні заклади, заклади середньої технічної освіти необхідно мати приписне свідоцтво зі свого ТЦК та СП.

Так – їм (18-річним – 24 Канал) можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще – мати ці всі документи при собі і всі ці питання відразу знімаються,

– зазначив Фітьо.

За словами Фітьо, повістка – це не відправка на фронт. Він наголосив, що повістка – це для уточнення облікових даних.

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