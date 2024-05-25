Хто окрім поліції має право на перевірку документів та доставку людини до ТЦК

Поліція отримала право перевіряти військово-облікові документи в громадян та доставляти ухилянтів до ТЦК та СП. У Нацполіції розповіли, чи мають право це робити й інші підрозділи МВС.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів, що це питання регулюється законом № 3633-ІХ.

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Хто може перевіряти військово-облікові документи

Повноваженнями щодо перевірки документів наділені уповноважені представники ТСК та СП та поліцейські. А у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України це право мають ще й представники Державної прикордонної служби України.

Як відбувається перевірка документів на вулиці

На вимогу поліцейського людина повинна показати документ, який посвідчує особу, а також військово-обліковий документ.

Якщо у людини, до прикладу є паспорт, але немає військово-облікового документа та людина не перебуває в розшуку, правоохоронець документує цей факт, після чого надсилає дані до ТЦК та СП. Якщо людина у розшуку, тоді у поліцейського є право на здійснення адміністративного затримання та доставлення її до відповідного ТЦК та СП.

А якщо під час перевірки в особи відсутні військово-облікові документи та документи, які посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. Воно може тривати не більш як три години.

Якщо поліцейські зупинили чоловіка, але він втікає – тоді правоохоронці можуть застосувати заходи примусу. Вигівський зазначив, що за злісну непокору поліцейському людині загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.