Мобілізація у 2024 році: хто має право на бронювання своїх працівників

Мобілізаційні процеси в Україні передбачають можливість забронювати робітника за певних умов. Існує чіткий перелік категорій підприємств, працівники яких можуть розраховувати на відстрочку від армії.

Перш за все це важливі для галузей економіки підприємства та критичні функціонування в особливий період установи. Також на відстрочку від мобілізації можуть розраховувати й деякі інші військовозобов'язані.

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Бронювання військовозобов'язаних

Перша за все, на бронювання можуть претендувати підприємства, які мають важливе значення для галузей національної економіки. Тобто установа має підпадати під критерії зі списку:

проводять підтримку та супровід інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабінету Міністрів України або Міністерства економіки;

проводять відповідно до законів України реалізації державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки;

отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів відповідно до законодавства України;

виконують роботи або надають послуги для Міністерства економіки на договірних засадах, але лише у разі, якщо такі договори укладено на строк не менше шести місяців;

знаходиться безпосередньо у сфері управління Мінекономіки та виконує державні замовлення;

провадить діяльність на території трьох і більше областей України у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки;

здійснює такий вид виробництва або надає такі послуги, які забезпечують потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектуючих виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва продукції або надання послуг у сфері формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки.

Окрім цього, відстрочку від проходження військової служби можуть отримати працівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Вони визначаються за такими критеріями:

загальна сума податків, зборів та платежів, нарахованих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, зокрема ЄСВ, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик перевищує 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до затвердженого Урядом переліку таких об'єктів державної власності;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Перелік таких об'єктів встановлюється органами виконавчої влади, іншими державними органами за визначеними критеріями;

відсутність заборгованості зі сплати ЄВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Інші категорії для бронювання

Для можливості бронювання необхідно, щоб установа підпадала принаймні під три критерії з списку, проте окремо визначають окремі сфери, в яких потрібно відповідати хоча б двом.

Окрім вищезазначених категорій, на бронювання також претендують :

органи державної влади, інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи і організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань.

Порядком передбачено, що бронювати можна 50% військовозобов'язаних працівників в установах, однак в окремих випадках число можу бути більшим – якщо працедавець доведе, наскільки особи важливі для виконання тих чи інших завдань.

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