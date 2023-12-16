Скільки ще триватиме мобілізація в Україні

В Україні введений воєнний стан, який триває з 24 лютого 2023 року. Весь цей час в країні оголошена загальна мобілізація і всі чоловіки у віці від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними.

В Україні мобілізація загальна та проводиться відкрито. Мобілізаційні плани складає вище військово-політичним керівництво, і зміни вносяться за потребою Генштабу для підготовки до оборонних або наступальних операцій.

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Скільки в Україні триватиме мобілізація

Воєнний стан та мобілізацію в Україні проголошує президент. Вони можуть тривати до 90 днів, після чого їх треба продовжувати за поданням президента Верховною Радою, яка приймає закон щодо впровадження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

Загальна мобілізація вже продовжувалася в Україні на такі періоди:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня 2023 року до 15 листопада 2023 року.

15 листопада мобілізацію в Україні оголосили до 14 лютого 2025 року. Найімовірніше, після цього вона знову продовжиться ще на 90 днів.

Варто зауважити, що загальна мобілізація в Україні проводиться одночасно на всій території України й стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, ЗСУ та інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Загальну мобілізацію проводять ТЦК та СП згідно з планами, які отримують після підтвердження потреб Генштабу. Забезпечення проведення здійснюють місцеві органи самоуправління.