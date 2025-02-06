Чому в Україні не мобілізують чоловіків до 25 років

Хлопців від 18 до 25 років в Україні не мобілізують. Під час дії воєнного стану законодавством також скасовано призов на строкову службу. Тому піти до армії такі чоловіки можуть лише за власним бажанням.

Про це пише 24 Канал з посиланням на УНІАН. До досягнення 25-річного віку українці не отримують мобілізаційних повісток, хоча юристи знають випадки, коли таких чоловіків все одно мобілізували.

Дивіться також "Будьте патріотами, відкиньте війну": Папа Римський закликав молодь України до прощення ворога

Чому не можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Цю норму в Україні регулює Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, він вказує на те, що мобілізованими можуть бути військовозобов'язані чоловіки. Оскільки особи від 18 до 25 років ще не є військовозобов'язаними, то вони не можуть бути призвані до ЗСУ, доки не досягнуть мобілізаційного віку.

Чоловікам, молодшим за 25 років, повістку можуть видати лише для уточнення військово-облікових даних.

Варто зазначити, що 9 жовтня 2024 року Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт, який остаточно заборонив мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Також хлопці, які не досягли 25-річного віку, але долучилися до армії, можуть бути звільнені з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати її. Наразі цей закон очікує на підпис Президента.

У Міністерстві оборони та Генштабі ЗСУ цей законопроєкт не підтримали. Там вважають, що він "знижує оборонні можливості" України. Однак станом на сьогодні чоловіки віком 18-25 років входять до списку тих, кого мобілізувати під час війни не можуть.

Однак у вищих навчальних закладах з вересня 2025 року проходитиме обов'язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП). Її теоретичну частину мають пройти всі студенти, а практичну –лише хлопці. БЗВП розрахована на 300 академічних годин, практичний курс будуть реалізовувати у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.