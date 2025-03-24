Українцям нагадали, хто підлягає мобілізації та скільки вона може тривати

Мобілізація – це процес переведення економіки країни та її Збройних сил у стан готовності до функціонування в умовах воєнного часу або особливого періоду. Вона необхідна для відбиття зовнішньої агресії.

У Міноборони нагадали, які обов’язки громадян щодо мобілізації та хто підлягає мобілізації в особливий період. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Яка буває мобілізація

Мобілізація може бути двох видів:

Загальна – охоплює всю територію країни;

Часткова – проводиться в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Організація мобілізації здійснюється відповідно до законодавства України, зокрема актів Президента та Кабінету Міністрів.

З моменту оголошення мобілізації або введення воєнного стану в країні запроваджується особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Мобілізація може тривати протягом усього періоду дії воєнного стану в Україні.

Обов’язки громадян у період мобілізації

Відповідно до статті 65 Конституції України, кожен громадянин має обов’язок захищати Україну, її незалежність та територіальну цілісність. У зв’язку з цим, під час мобілізації громадяни повинні:

з’являтися за викликом до ТЦК та СП у строк та місце, зазначені в повістці для взяття на військовий облік, визначення їх призначення на особливий період, направлення для проходження медичного огляду; • надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України з наступним відшкодуванням державою їх вартості; • раз на рік проходити медичний огляд для визначення придатності до військової служби; • мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України; • повідомляти про зміни персональних даних у семиденний строк ТЦК та СП (інші органи, в яких вони перебувають на військовому обліку) або через електронний кабінет військовозобов’язаного Резерв+; • виконувати інші вимоги чинного законодавства, наприклад, дотримуватись вимог Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Хто підлягає мобілізації?

До мобілізації залучаються військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які:

Визнані придатними до військової служби;

Не мають права на відстрочку;

Не підлягають бронюванню.

Окремі категорії громадян від 18 до 25 років також можуть бути мобілізовані:

Якщо вони є офіцерами запасу;

Якщо пройшли строкову військову службу.

У разі відсутності зобов’язань щодо мобілізації молоді чоловіки віком 18 – 25 років можуть долучитися до армії добровільно, підписавши контракт на службу.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути мобілізовані або залучені до оборонних робіт лише на добровільних засадах.