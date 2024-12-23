Мобілізація в Україні у 2025 році: кого першочергово можуть призвати до армії

В Україні воєнний стан і загальна мобілізація триває до 8 лютого 2025 року. Президент може продовжити цей термін ще на 90 днів. Тож військовозобов'язані громадяни і в наступному році можуть бути мобілізовані до війська.

Із 24 лютого 2022 року загальна мобілізація в Україні не зупинялася. 24 Канал розповість, кого можуть мобілізувати у 2025 році, а також про нововведення, які передбачені законом про мобілізацію.

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Хто підлягає призову під час воєнного стану і мобілізації

В Україні до армії планується мобілізувати ще 160 тисяч людей. Допоки діє воєнний стан, мобілізувати можуть більше категорій громадян, ніж у мирний час. У 2025 році призвати можуть:

чоловіків віком від 18 до 60 років, які не мають серйозних проблем зі здоров'ям та правових підстав (бронювання чи відстрочки) для звільнення від служби;

жінок, які мають медичну або військову спеціальність;

чоловіків, яких знято з військового обліку, але визнано придатними під час воєнного стану;

чоловіків, які мають досвід військової служби.

Для визначення придатності до служби військовозобов'язані громадяни повинні пройти медичний огляд. Після цього ТЦК і СП їм нададуть звання та відправлять на військову підготовку.

Громадяни, які підлягають мобілізації, зобов'язані оновити свої дані і мати при собі військово-обліковий документ, який віднедавна доступний і в електронному форматі. Його необхідно надати на вимогу працівника ТЦК, поліції чи Держприкордонслужби.

Що передбачає новий закон про мобілізацію

Згідно зі змінами, у вересні 2025 році в університетах або навчальних центрах ЗСУ будуть проходити заняття з військової підготовки.

Також новий закон збільшив штрафи за ухилення від мобілізації: для фізичних осіб – від 17 до 22 тисяч гривень. ТЦК можуть звернутися до поліції з проханням затримати громадянина, який відмовився оновити дані чи з'явитися до військкомату. Для виклику громадянину також можуть надіслати рекомендований лист, який вважається доставленим, навіть якщо відповідна особа не отримала його особисто.

Увага! Законодавством передбачено, що якщо громадянин протягом 10 календарних днів добровільно не з’явився до ТЦК, то військовий комісар має право звернутися до суду з позовом про позбавлення його водійських прав.

Після введення в дію нового закону про мобілізацію статус "обмежено придатний" скасовується. Відтак усі військовозобов'язані чоловіки зі статусом "обмежено придатний" мають знову пройти медкомісію до 4 лютого 2025 року. ВЛК визначить, чи можна мобілізувати таку особу.

Мобілізувати також можуть ув’язнених за злочини невеликої тяжкості. Служити не зможуть громадяни, які засуджені за умисне вбивство, зґвалтування та злочини проти національної безпеки.

Мобілізація в Росії

У Росії під час повномасштабної війни загальну мобілізацію також продовжували кілька разів:

з 24 лютого по 25 травня 2022 року;

з 25 травня по 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня по 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року по 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого по 20 травня 2023 року;

з 20 травня по 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року;

з 15 лютого до 13 травня 2024 року;

з 14 травня до 11 серпня 2024 року;

з 12 серпня до 9 листопада 2024 року;

з 10 листопада 2024 року до 8 лютого 2025 року.

Нагадаємо, чоловіки призовного віку можуть виїжджати за кордон, якщо для цього є підстави. Наприклад, відповідний стан здоров'я, професія чи сімейні обставини.