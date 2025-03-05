Бронювання працівників через Дію: що варто знати роботодавцям у 2025 році

У 2025 році процес бронювання працівників підприємств та установ від мобілізації став структурованішим завдяки від новим. Керівники можуть легко забронювати своїх підлеглих через портал Дія.

Про те, як зараз відбувається бронювання, розповість 24 Канал.

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Хто має право на відстрочку

Бронювання працівників в Україні тепер відбувається лише через портал Дія. Оформити його можна швидко, але варто не забувати про кілька кроків, зокрема про надсилання списків людей, які мають право на відстрочку, до відповідних державних структур:

керівники державних органів мають надіслати такі списки до Міністерства оборони;

критично важливих підприємств – до Міністерства оборони або Міністерства стратегії та промисловості;

банків та інших важливих для економіки установ – до центрального органу виконавчої влади, Національного банку чи Державної військової адміністрації.

Законодавством визначений перелік категорій людей, кого можна забронювати. Відстрочку також можуть отримати:

керівники обласних, районних адміністрацій, мери, голови рад;

100% працівників критично важливих підприємств;

представники установ ООН, міжнародних організацій, українських представництв, які мають офіційний статус; члени штатних збірних команд з олімпійських і неолімпійських видів спорту;

співробітники паливно-енергетичного комплексу;

працівники аварійно-відновлювальних бригад операторів мобільного зв’язку та інтернету;

фахівці у сфері протезно-ортопедичного виробництва.

Також зараз діє відстрочка для всіх співробітників державних і комунальних медичних закладів: лікарень, центрів крові та фахівців судово-медичних і психіатричних експертиз.

Додамо, що у 2025 році відстрочка від мобілізації надається лише тим студентам іноземних та українських вишів, які навчаються за денною формою навчання незалежно від ступеня, який вони отримують (бакалавра, магістра чи доктора).

Бронювання працівників через дію: що варто знати

Онлайн-бронювання працівників дозволяє уникнути паузи між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового.

Забронювати через Дію неможливо працівників, які:

не зареєстровані в системі обліку військовозобов'язаних "Оберіг";

немає відомостей щодо їхнього офіціного працевлаштування в Реєстрі військовозобов'язаних.

Портал Дія отримуватиме дані про загальну кількість військовозобов'язаних на підприємстві чи в установі, а також про кількість військовозобов'язаних з відстрочкою та взятих на спеціальний військовий облік. Після перевірки таких працівників переведуть на спецоблік на час дії відстрочки.