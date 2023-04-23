Порушення правил військового обліку: тепер адмінпротоколи можуть складати скрізь

Кабмін змінив правила вручення повісток військовозобов'язаним. Тепер їх можуть видавати незалежно від місця обліку та реєстрації. Окрім того, протоколи за порушення правил військового обліку можуть складати скрізь.

Про це у матеріалі 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Адмінпротоколи можуть виписувати всюди

Раніше складати адмінпротокол відносно порушника міг лише той ТЦК, де він перебуває на військовому обліку. Однак, тепер це зможуть робити всі територіальні центри комплектування незалежно від місця реєстрації.

Відтепер, якщо особі, яка перебуває на обліку, до прикладу, в Києві, вручать повістку в Ужгороді, а така особа не з'явиться, то керівник Ужгородського ТЦК та СП матиме повне право накласти на особу адміністративне стягнення,

– пояснює Владислав Юрчак.

Відповідно до законодавства, ті порушення правил військового обліку, за які можуть притягнути до адміністративної відповідальності, віднесені до повноважень ТЦК та СП. Також норми КУпАП не містять вказівки щодо необхідності дотримання будь-яких принципів територіальності. Вони лише визначають, що від імені ТЦК та СП розглядати справи про адмінправопорушення і накладати стягнення мають право керівники ТЦК та СП.

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