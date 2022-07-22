Диференційована мобілізація: Арестович пояснив, кого можна й потрібно випускати за кордон

Олексій Арестович переконаний, що в Україні необхідно запровадити диференційовану мобілізацію. Згідно з нею, можна було б певні категорії чоловіків випускати за кордон законно.

Відповідну думку радник глави Офісу Президента озвучив під час ефіру з Марком Фейгіним. Він вважає, що необхідно зробити ширшим перелік осіб, які мають законне право перетинати державний кордон під час воєнного стану.

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Мобілізовувати мають не всіх

Олексій Арестович у цьому плані Америку не відкрив. Але він вкотре наголосив на тому, про що говорять також самі військові. Потрібно передовсім мобілізовувати тих, хто має відповідне бажання. Адже нашій державі необхідні професійні військові.

Водночас варто дозволяти виїжджати за кордон людям, у яких низька мотивація до служби. Натомість вони можуть приносити Україні валюту, утримувати свої сім'ї, а також працювати на економіку. Для прикладу, Олексій Арестович навів тих же моряків.

Водночас радник глави ОП підкреслив, що не він ухвалює відповідні рішення. Але дуже б хотів, щоб до нього прислухались ті, хто має на це вплив.

На рішення впливають військові розрахунки

Але вирішую не я. І люди, які вирішують, можуть мати більший обсяг інформації, і бачити більше, ніж я в цьому випадку. Нема там лиходіїв у нас, які сидять і думають "як би так не дати виїхати українцю?" Є якийсь розрахунок,

– підкреслив Арестович.

Він зауважив, що відповідні розрахунки надаються військовими. Вони, звичайно ж, можуть бути дещо неточними. Тож у цьому випадку, зауважив Арестович, є одне слушне питання. Чи довіряємо ми зараз українській армії. Радник глави ОП підкреслив, що він довіряє.

Напередодні ми розповідали, яка доля чекає на тих чоловіків, які виїхали за кордон до війни і не повернулись до України. Юрист Ростислав Кравець заспокоїв цю категорію потенційних призовників. Він підкреслив, що відповідальності за це під час воєнного стану не передбачено.

Ба більше, він назвав ініціативи народних депутатів, які передбачають покарання за це, незаконними. Крім того, законопроєкти, які намагаються просунути у Раді, цілком і повністю суперечать нормам Конституції України. Тож, швидше за все, їх ніхто і не буде ухвалювати.

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