Не варто чекати дива, – Буданов про зміни в системі мобілізації під час війни

Голова Офісу Президента Кирило Буданов висловився стосовно можливих змін у сфері мобілізації та роботи ТЦК. За словами генерала, доки триває війна, кардинально розв'язати ці проблеми – неможливо.

Про це Кирило Буданов повідомив на зустрічі CEO Club Ukraine, передає Суспільне.

Цікаво Чутки про "злив" даних ТЦК через Резерв+: що кажуть у Міноборони

Що сказав Буданов про можливі зміни у мобілізації?

Кирило Буданов, коментуючи можливі зміни в процесі мобілізації та роботі територіальних центрів комплектування (ТЦК) назвав нинішній мобілізаційний процес хаотичним. Проте він визнав – під час війни розв'язати ці проблеми неможливо.

За словами генерала, українській армії критично потрібен "людський капітал", однак багато громадян не готові мобілізуватися через інформацію про війну, яку вони бачать у соцмережах, зокрема в Telegram.

А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть – їх доведеться мобілізувати,

– пояснив Буданов.

Він також застеріг від очікувань, що зміна назви чи формату роботи ТЦК суттєво вплине на ситуацію. За його словами, суть процесу залишиться незмінною.

"Або фронт впаде", – резюмував він.

Які зміни у мобілізації можуть готувати?