До кінця війни ми це питання вирішити не зможемо, – Буданов відверто висловився про мобілізацію
- Кирило Буданов заявив, що питання мобілізації під час війни повністю вирішити неможливо, і Україна не є винятком.
- Проблема мобілізації пов'язана не лише з її процесом, а й з відповідальністю громадян та комунікацією з суспільством.
В Україні мобілізація залишається однією з найгостріших тем суспільної дискусії. Керівник Офісу президента заявив, що під час війни жодна країна світу не змогла повністю розв'язувати це питання.
Кирило Буданов інтерв’ю арабському виданню Al-Modon наголосив: проблема не лише у самій мобілізації, а й у відповідальності громадян.
Що сказав Буданов про мобілізацію?
В умовах війни мобілізація неминуче викликає складні суспільні дискусії. За словами посадовця, питання не можна зводити до формули "так чи ні", адже воно є складним та багатогранним.
Поки триває війна, питання мобілізації ніхто у світі повністю не вирішив і не вирішить. Україна тут винятком не стане,
– сказав Буданов.
Він погодився, що проблема не лише у самому процесі мобілізації, а в комунікації з суспільством. Зокрема, в інтерв'ю підкреслили, що проблема стає такою гострою не через те, що людей мобілізують, а через те, що один випадок можуть розкрутити до десятків тисяч фальсифікацій.
Також було зазначено, що для частини громадян простіше сплатити штраф і не з’явитися до ТЦК, ніж виконати вимоги закону. Це створює додаткові виклики для держави.
Окремо Буданов відверто сказав про особисту відповідальність кожного громадянина під час війни – чи правильно вважати, що "громадянин, який живе 12 років у війні вважає, що захищати державу має хтось інший".
Які ще заяви про зробив керівник офісу?
Кирило Буданов заявив, що немає конкретних дат завершення війни, встановлених американськими партнерами. Переговори між Україною, США та Росією є складними та без визначених термінів завершення.
Кирило Буданов вважає, що Росія має проблеми майже в кожній сфері та не може перемогти Україну на фронті. Він наголошує на важливості збереження санкцій проти Росії навіть після завершення війни, щоб запобігти новій агресії.
Кирило Буданов заявив, що Росія готова прийняти американські гарантії безпеки для України. Раніше США казали, що не відправлятимуть свої війська в Україну.