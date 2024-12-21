Чи будуть мобілізовувати жінок під час воєнного стану

Розмови про можливу мобілізацію жінок точаться вже давно. 24 Канал нагадує основні положення закону.

Також дуже часто говорять і про зниження мобілізаційного віку для хлопців, щоб можна було брати на фронт не з 25 років, а раніше. Днями з'явилася інформація про план знизити мобілізаційний вік у 2025 році. Та її спростували.

До теми Кого із жінок в Україні можуть мобілізувати

Чи будуть мобілізовувати жінок

Закон не передбачає цього. Жінка може мобілізуватися тільки добровільно.

Але якщо жінка має медичну або фармацевтичну спеціальність, вона має стати на військовий облік. Це регламентовано статтею Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Мова про жінок-медиків від 18 до 60 років, яких визначать придатними до служби за станом здоров'я.

Але взяття жінки на військовий облік не дорівнює обов'язковій мобілізації. У Міноборони не раз говорили, що так жінки стають видимими для держави.

Під час воєнного стану вони можуть почати служити лише за власним бажанням, у в мирний час – піти на військову службу чи службу у резерві тільки за контрактом.

Те саме і з проходженням тримісячної БЗВП – базової загальновійськової підготовки. Жінка у віці 18-25 років може пройти БЗВП добровільно – якщо їй дозволяє здоров'я. Ті, хто пройшов таку підготовку, не буде мобілізований, доки не досягне 25 років.

І, так само як і чоловік, жінка може сама обрати рік, коли проходитиме підготовку.

Якщо ж жінка завагітніла або хоче піти у відпустку для догляду за дитиною, вона може звільнитися зі служби.

Слід сказати, що окрім медиків і фармацевтів є певний список спеціальностей, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Ці жінки можуть за власним бажанням стати на військовий облік.