У Міноборони розповіли, чи будуть скеровувати на ВЛК через Резерв+

Застосунок Резерв+, який нещодавно презентували в Міністерстві оборони, дозволяє оновити дані військовозобов'язаним, не відвідуючи ТЦК. В оборонному відомстві пояснили, чи будуть за допомогою мобільного застосунку ще й на ВЛК скеровувати.

18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити облікові дані. Один зі способів оновлення – це мобільний застосунок Резерв+. Втім, після оновлення даних все одно необхідно проходити військово-лікарську комісію. Речник міноборони України Дмитро Лазуткін в етері всеукраїнського телемарафону розповів, чи будуть використовувати застосунок для направлення на ВЛК.

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Чи скеровуватимуть на ВЛК через застосунок

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, технічно це зробити не складно, а будь-яку опцію можна додати досить просто. Втім, цього поки що немає у застосунку. Речник уточнює, що це питання того ж роду, що і про повістки у Резерв+. Він говорить, що на це повинні бути юридичні підстави та відповідні нормативні акти. Тоді це точно можна буде втілити.

Що стосується ВЛК, то анонсувалося, що така можливість буде, це в розробці,

– додав речник Міноборони.

Зміни у правилах мобілізації