Служити будуть всі, – Чмут зробив прогноз щодо мобілізації в Україні

Тарас Чмут спрогнозував, що буде з мобілізацією в Україні у майбутньому в контексті повномасштабної агресії Росії, яка продовжується. Ветеран АТО вважає, що пройти через службу в армії доведеться усім.

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає, що під час повномасштабної війни Росії проти України всі служитимуть. Засновник "Українського мілітарного центру" розгорнуто пояснив свою думку.

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Що буде з мобілізацією у майбутньому

Чмут припустив, що рано чи пізно усі змушені будуть піти до ЗСУ. За його словами, це відбуватиметься поступово. Одномоментно усіх забрати на війну не можуть, бо Україна має функціонувати.

Буде той момент, коли когось, хто відвоював рік, півтора, два, поміняють на когось, хто цього ще не робив. Почнеться процес ротації. І це означає, що будуть брати тих, хто ще не був. І так воно дійде до кожного,

– сказав Чмут.

Він закликав українців бути готовими до того, що їх можуть мобілізувати. Чмут вважає, що у лавах ЗСУ знайдеться місце для всіх – "від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів".

Яку пораду дав Чмут людям у тилу

Ветеран АТО порадив українцям, які не на фронті, підготувати самих себе.

Зараз, поки ви не там, у вас є унікальна можливість підготувати себе з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поправляння здоров'я, фізичної підготовки і так далі. Але, в будь-якому разі, давайте називати речі коректно: ми маємо бути готові, що так чи інакше служити будуть всі,

– пояснив Чмут.

Він наголосив, що фраза на кшталт "я нічого не вмію, я нічого не знаю" не може бути відмазкою. За його словами, людина може виконувати якусь роботу в армії, якщо вона вміє користуватися телефоном та "має дві руки і дві ноги". Головне, аби була мотивація та бажання. Вміння стріляти з усіх видів озброєння в перший день служби не є обов'язковим. Як зазначив Чмут, раніше в армії людина, яка нормально користується Excel, мала велику цінність на рівні батальйону.

Експерт заявив, що у 2015 році він після завершення вишу пішов в армію, хоча не служив. Так само у різні роки зробила третина співробітників фонду "Повернись живим".

Мобілізацію продовжать через війну з Росією