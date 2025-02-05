Вперше в Україні у порушника мобілізації відібрали водійські права

В Україні за порушення правил військового обліку і загальної мобілізації у чоловіків можуть тимчасово відбирати водійські права. Це відбувається лише за рішенням суду.

Наразі щонайменше 41 справа, пов'язана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку, розглядається у судах, передає 24 Канал із посиланням на Опендатбот.

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Першого порушника позбавили прав водія

Зазначається, що у переважній частині випадків суди повертають справи назад через проблеми в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.

Зверніть увагу! За словами адвокатки Валентини Слободянюк, ТЦК могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами, оскільки закон набув чинності лише в середині 2024 року. У 2025 році ситуація має змінитися.

Втім, вже відомий випадок, коли суд таки задовольнив позов ТЦК. Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку – допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Нагадаємо, що у новому законі про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, прописано, за яких умов ТЦК можуть звернутися до суду із проханням обмежити громадянина в праві користуватися автомобілем.