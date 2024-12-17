Чоловіки призовного віку з ІІ чи ІІІ групою інвалідності зобов'язані пройти повторний огляд

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. водночас є певні зміни до процесу призову, відповідно до нового законодавства.

Фінальна редакція законопроєкту про реформу МСЕК передбачає, що чоловіки віком від 25 до 60 років із ІІ або ІІІ групою інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані будуть з 1 квітня до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи за новими правилами. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Як це працюватиме

Це стосується випадків, коли особі інвалідність із зазначенням строку повторного огляду була встановлена до 1 січня 2025 року, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але особа не проходила такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях.

Відповідні зміни передбачає законопроєкт 12178 про реформу МСЕК у редакції до другого читання. Її 9 грудня на своєму засіданні схвалив Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації.

Які зміни нас очікують

Законопроєкт про реформу МСЕК передбачає, що особам, яким встановлено інвалідність органами медико-соціальної експертизи, гарантується збереження статусу та соціальної захищеності в повному обсязі, передбаченому законодавством України для осіб з інвалідністю, на встановлений строк інвалідності.

Документами, що підтверджують інвалідність повнолітнім особам, є:

видані до 31 грудня 2024 року органами медико-соціальної експертизи виписка/довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ;

витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності за формою, затвердженою МОЗ.

Рішення, прийняті МСЕК, документи, видані на підставі таких рішень, є законними і чинними, прирівнюються до рішень експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи та продовжують бути підставами для оформлення або продовження надання особам з інвалідністю прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій.

Особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

У разі, коли особі інвалідність (із зазначенням строку повторного огляду) була встановлена до введення в дію цього Закону, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але яка не проходила такий повторний огляд у МСЕК:

чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього Закону та Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого Кабміном;

інші особи, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, проходять оцінювання повсякденного функціонування особи до 1 квітня 2026 року.

Для осіб, направлення яких на проведення повторного огляду є неможливим, оцінювання повсякденного функціонування особи переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після цього.

МСЕК мають ліквідувати в Україні до 31 грудня 2024 року. Це пов'язано із величезною кількістю скандалів, які розгортались останнім часом. Вони стосувались покупки довідок про інвалідність.