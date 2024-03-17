Чому вручають повістки чоловікам з інвалідністю: у ТЦК пояснили

Станом на зараз чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав Сил оборони. Однак щодо принципу вручення так званих "запрошень" до ТЦК у суспільства виникає все більше питань.

Передусім повістка є викликом до ТЦК для уточнення облікових даних особи. Головна мета полягає у тому, аби люди прийшли до територіальних центрів комплектування та оновили свою особисту інформацію.

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Чому люди з інвалідністю отримують повістки

У Житомирському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки пояснили, чому бувають ситуації, коли повістки вручають чоловікам з інвалідністю.

У ТЦК наголосили, що якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то там про його інвалідність знати не можуть.

Зазначається, що такі випадки регламентуються Постановою міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року, де і вказано, що у разі зміни персональних даних військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК.

Тобто якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше. Військовий облік ведеться також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди. Також великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави,

– йдеться у повідомленні Житомирського ТЦК та СП.

Великий шматок роботи ТЦК займає надання відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави.

Водночас повідомляється про постійні нагадування чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі життя.

Йдеться також про те, що навіть після визнання військово-лікарською комісією придатними до військової служби чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів.

Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці.