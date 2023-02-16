Масова роздача повісток в Україні: Данілов пояснив, що відбувається насправді
Джерело:BBC
Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на масову роздачу повісток військовозобов'язаним в Україні. Данілов запевнив, що нікого на фронт відразу не відправляють, а паніка – це російське ІПСО.
Данілов заявив, що мобілізація в Україні не припинялася від початку повномасштабного нападу Росії. Він наголосив, що роздача повісток дозволяє поставити на облік військовозобов'язаних та сформувати резерв.
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Вручення повістки не означає відправлення на фронт
Секретар РНБО зазначив, що державі потрібно розуміти, на який резерв вона може розраховувати. Причому він додав, що вручення повістки не означає негайне відправлення на фронт.
Щоб розуміти, що в разі необхідності, що на них держава може розраховувати. Чи всі вони мають йти на фронт? Ні. На фронт будуть йти ті, які підготовлені, на фронт будуть іти ті, які будуть оснащені, навчені,
– заявив Данілов.
Він додав, що у влади є розуміння, що "треба працювати також в тилу". Також Данілов заявив, що розкручування теми масової невибіркової мобілізації в українську армію – це психологічна операція в інтересах російської пропаганди.
Що відомо про мобілізацію в Україні
- В Україні триває мобілізація через російське вторгнення. Капітан 103 бригади територіальної оборони Олександр Ганущин заявив, що останнім часом в Україні наростили темпи мобілізації.
- За його словами, армії потрібні люди, щоб освоювати західну зброю, а також, щоб замінити втрати. Також військовий наголосив, що Україні потрібні військові для служби як у тилу, так і на нулі.
- Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи перебіг мобілізації в Україні, запевнив, що нічого надзвичайного з мобілізацією не відбувається. За його словами, вона триває відповідно до затверджених норм.
- Глава Міноборони заявив, що військовозобов'язані повинні стати на облік, однак не всі це роблять. Тому й відбувається вручення повісток у громадських місцях.
- Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач сказав, що якби військовозобов'язані самі подавали оновлені дані в ТЦК, ніхто не ловив би їх на вулицях.