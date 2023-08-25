Може бути додатковий призов, – Данілов відповів, чи будуть зміни до мобілізації

Військове командування звернулося до президента з проханням закликати до української армії більше людей. Проте змін до мобілізації не відбудеться.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас він не заперечив, що додатковий призов може відбутися, однак відповідно до затверджених 24 лютого 2022 року норм.

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Змін до мобілізації не відбудеться

За словами Данілова, не треба очікувати змін до мобілізації.

Наша мобілізація почалася 24 лютого 2022 року. В перший день початку військової агресії були прийняті всі відповідні рішення Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, було проведено засідання РНБО, потім Верховна Рада проголосувала всі відповідні нормативно-правові акти, зокрема, що стосуються мобілізації,

– зауважив секретар РНБО.

Він додав, що в Україні ні на день не припинялася мобілізація. Проте вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань. Все відбувається спокійно.

"Вже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", – зазначив Данілов.

Попри це, секретар РНБО припускає, що може бути додатковий призов.

"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межи, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних Сил, ніколи не перетинали ту позначку", – наголосив посадовець.

За його словами, ще жодного місяця в Україні навіть не виходили на ті показники, які затверджували. Адже військові бережуть наших військовослужбовців і призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань.

Також Данілов прокоментував перевірки військово-лікарських комісій. Найближчими днями президент збере засідання РНБО, де розглядатимуть це питання.

"Ми відрізняємося від Російської Федерації тим, що не приховуємо ті процеси, які є в нашому суспільстві. Якщо є негідники або негідниці, які, користуючись війною, хочуть заробити на тих чи інших речах, то такого не буде. Ми все це будемо робити публічно, і всі, хто причетний до цих подій, особливо під час війни, будуть покарані", – підкреслив секретар РНБО.