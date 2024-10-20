Закон про мобілізацію в Україні: чи може ТЦК перевіряти документи громадян на вулиці

Під час загальної мобілізації в Україні у всіх чоловіків призовного віку можуть перевіряти документи. За законом, такі повноваження є не лише у представників ТЦК.

У громадян мають право перевіряти військово-обліковий документ разом із паспортом. Варто зазначити, що військово-обліковий документ також може бути в електронній формі – цей документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

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Хто та де може перевіряти документи

За законом, перевіряти документи мають право:

представники ТЦК та СП;

поліцейські;

представники Держприкордонслужби.

Після перевірки документів представник ТЦК можуть оформити та вручити військовозобов'язаному повістку. Водночас, за словами юристів, одразу доставляти призовника до ТЦК уповноважені не мають права.

Просити показати військово-обліковий документ разом із паспортом можуть:

у прикордонній смузі;

на пунктах пропуску через кордон;

за місцем проживання, роботи, навчання;

у громадських місцях, громадських будинках та спорудах;

місцях масового скупчення людей;

на блокпостах.

До слова, раніше стало відомо, що до кінця осені в додатку Резерв+ запрацює можливість оформити відстрочку онлайн. Функція стане доступною у першій декаді листопада і українцям необхідно буде лише подати заявку.