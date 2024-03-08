Бронювання від мобілізації: Шмигаль озвучив критерії для військовозобов'язаних

В Україні вже два роки триває загальна мобілізація: призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, які будуть критерії для отримання бронювання від мобілізації.

Під час пресконференції Денис Шмигаль заявив, що уряд планує внести зміни до системи бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації.

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Що впливатиме на бронювання

За словами міністра, для забезпечення одного військового, який ризикує своїм життям на фронті, мають працювати щонайменше восьмеро громадян. Шмигаль пояснив, що якщо це співвідношення стає меншим, то ефективність падає.

Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства або галузі на економіку — це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо,

– додав він.

Які категорії будуть пріоритетними

Шмигаль назвав категорії працівників, бронювання яких буде пріоритетним. Насамперед йдеться про громадян, які:

забезпечують життєдіяльність країни;

належать до критичних галузей економіки;

несуть вагоме податкове навантаження;

отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню в галузі.

Він також наголосив, що усі громадяни України повинні або захищати державу, або працювати й наповнювати держбюджет.

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