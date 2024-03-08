Бронювання від мобілізації: Шмигаль озвучив критерії для військовозобов'язаних
Джерело:Кабінет Міністрів
В Україні вже два роки триває загальна мобілізація: призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, які будуть критерії для отримання бронювання від мобілізації.
Під час пресконференції Денис Шмигаль заявив, що уряд планує внести зміни до системи бронювання військовозобов'язаних громадян від мобілізації.
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Що впливатиме на бронювання
За словами міністра, для забезпечення одного військового, який ризикує своїм життям на фронті, мають працювати щонайменше восьмеро громадян. Шмигаль пояснив, що якщо це співвідношення стає меншим, то ефективність падає.
Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства або галузі на економіку — це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо,
– додав він.
Які категорії будуть пріоритетними
Шмигаль назвав категорії працівників, бронювання яких буде пріоритетним. Насамперед йдеться про громадян, які:
- забезпечують життєдіяльність країни;
- належать до критичних галузей економіки;
- несуть вагоме податкове навантаження;
- отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище за середню в галузі.
Він також наголосив, що усі громадяни України повинні або захищати державу, або працювати й наповнювати держбюджет.
Загальна мобілізація в Україні: останні новини
- Верховна Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію. До нього подали понад 4 тисячі правок, а це може суттєво затягнути час. У комітеті з питань нацбезпеки, оборони й розвідки повідомили, що документ може потрапити до зали Верховної Ради до кінця березня. Ухвалення в другому читанні можливе в першій половині квітня 2024 року.
- Ухилянтам можуть обмежити право керувати автомобілем. Депутати повідомили, що дійшли консенсусу щодо цього питання. Також у новому законі обіцяють врегулювати відстрочку від освіти. Зараз люди можуть здобувати кілька вищих освіт, щоб уникнути призову.
- Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення строковиків у запас. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Мовиться про тих, хто був призваний ще до початку повномасштабного вторгнення. Звільнитися зі служби вони не могли. Президент наголосив, що багато з них хочуть підписати контракт зі Збройними Силами.