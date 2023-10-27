До якого віку можуть мобілізувати в Україні: пояснення адвоката
Джерело:"Факти"
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Під час цього військовозобов'язаних можуть призвати до лав ЗСУ на захист України, проте є певні обмеження.
Чоловіки призовного віку можуть бути мобілізовані, проте є певні нюанси. Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії.
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Поділ на категорії та розряди
До службовців запасу першої категорії входять військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.
До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності або взагалі не служили.
Крім цього, запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди. Вони встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.
Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком.
- Перший розряд – до 35 років.
- Другий розряд – до 60 років.
Офіцерський склад, який перебуває у запасі, також ділиться на розряди. Перший розряд:
- молодший офіцерський склад – до 45 років;
- старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років;
- вищий офіцерський склад – до 60 років.
Другий розряд:
- молодший та старший офіцерський склад – до 60 років;
- вищий офіцерський склад – до 65 років.
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Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.
Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку,
– сказав Кравець.
Водночас після 60 років чоловік може стати добровольцем.
Для здобувачів другої освіти хочуть скасувати відстрочку
- Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів, що справді багато людей пішли здобувати другу вищу освіту для того, щоб уникнути мобілізації.
- Тому Верховна Рада у вересні зареєструвала проєкт закону, який може скасувати відстрочку для здобувачів другої вищої освіти.
- Якщо ця заборона буде узаконена, то, за його словами, це суттєво не вплине на мобілізаційний ресурс. Також Конституція забороняє зворотну дію закону. Тобто заборонити людям здобувати другу вищу освіту, які вже зробили цей крок неможливо.