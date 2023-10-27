До якого віку можуть мобілізувати в Україні: пояснення адвоката

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Під час цього військовозобов'язаних можуть призвати до лав ЗСУ на захист України, проте є певні обмеження.

Чоловіки призовного віку можуть бути мобілізовані, проте є певні нюанси. Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що запас військовозобов’язаних поділяється на першу та другу категорії.

Дивіться також Для повноцінних ротацій потрібно мати набагато більші Збройні Сили, – Рахманін

Поділ на категорії та розряди

До службовців запасу першої категорії входять військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності або взагалі не служили.

Крім цього, запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди. Вони встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних.

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком.

Перший розряд – до 35 років.

Другий розряд – до 60 років.

Офіцерський склад, який перебуває у запасі, також ділиться на розряди. Перший розряд:

молодший офіцерський склад – до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років;

вищий офіцерський склад – до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад – до 60 років;

вищий офіцерський склад – до 65 років.

Дивіться також Мобілізовувати молодших вимагають певні характеристики бою: чи посилять в Україні призов

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку,

– сказав Кравець.

Водночас після 60 років чоловік може стати добровольцем.

Для здобувачів другої освіти хочуть скасувати відстрочку