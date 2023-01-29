90% українців, яких викликали у військкомати, просили лише уточнити дані

В Україні триває загальна мобілізація. Тож, військовозобов'язані можуть отримати повістку до військкомату. Але здебільшого цей візит не варто пов'язувати з негайним відправленням на фронт.

Як зазначив під час брифінгу начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, мобілізація все ще триває, передає 24 Канал. А сам військовий облік вівся як у мирні часи, так і продовжує вестися після 24 лютого 2022 року.

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Викликають для уточнення

За словами Горбача, без наявного обліку військовозобов'язаних неможливо було б проводити мобілізацію. Водночас він наголосив, що більшість повісток не передбачають відправлення на фронт. 9 з 10 вручених запрошень до військкомату пов'язані саме з необхідністю уточнити інформацію.

Тому в більшості випадків, а це – понад 90%, усі громадяни, які викликаються і викликалися раніше до територіальних центрів комплектування, вони викликалися з метою уточнення військово-облікових даних,

– наголосив він.

Якщо вже з'ясовується, що відповідний військовозобов'язаний підлягає мобілізації, то тоді він переходить на наступний етап. Мовиться про скерування його на медичну комісію. У випадку придатності до служби – лиш за таким сценарієм – його можуть відправити служити.

Водночас Горбач не виключає, що з боку керівників територіальних центрів комплектування можуть бути порушення. Попри це він наголосив, що такі ситуації – радше рідкість та не можна вважати системними.

Ба більше, щодо кожного такого випадку проводять службові перевірки. Їхні результати дозволяють розуміти, що робити далі. Посадові особи, чиє порушення довели, або:

будуть притягнені до дисциплінарної відповідальності;

щодо них можуть ухвалювати кадрові рішення.

Кого зараз мобілізують першочергово

На це питання Горбач також відповів напередодні. За його словами, в пріоритеті ті, хто зможе опанувати нові зразки зброї. Воно й не дивно, враховуючи ту кількість військової допомоги, яку продовжують нам надавати міжнародні партнери.

Передовсім мобілізовуватимуть за обліково-військовими спеціальностями. Але й у цьому випадку спочатку відбувається запрошення до ТЦК. Після цього – медична комісія, а вже після її рішення – мобілізація.