Мобілізація в Україні: яким є граничний вік військовозобов’язаних за категоріями

З початку повномасштабної війни в Україні триває мобілізація військовозобов'язаних. Призвати до лав армії можуть чоловіків від 18 до 60 років, але є й свої нюанси.

Так, згідно з законодавством для різних категорій військовозобов'язаних є різний граничний вік для служби. Про це йдеться у 22 статті Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", повідомляє 24 канал.

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Граничний вік перебування на військовій службі

Так, згідно з цим законом максимальний вік для служби чоловіків, яких призвали під час мобілізації – до граничного віку перебування в запасі або резерві. Наприклад, якщо мовиться про вищий офіцерський склад, то граничний вік може становити й 65 років.

Також досвідчені бійці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді та яких лікарі визнали придатними до продовження служби, за власним бажанням можуть продовжувати службу, але не більше ніж на 5 років.

Загалом ж граничний вік перебування на військовій службі відрізняється для різних категорій військових і становить:

45 років – для рядових, молодших сержантів й старшин на контрактній службі, та молодших офіцерів;

50 років – для старших сержантів й старшин на контрактній службі, майорів (капітанів 3 рангу) і підполковників (капітанів 2 рангу);

55 років – для військових вищого сержантського та старшинського складу, які служать за контрактом, та полковників (капітанів 1 рангу);

60 років – для вищого офіцерського складу. Також сюди входять рядові, сержанти й старшини, молодші й старші офіцери, які служать під час дії воєнного стану;

65 років – для військових вищого офіцерського складу в особливий період.

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