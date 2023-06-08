Не покарання: Гуменюк пояснила, кому можуть вручити повістку на пляжі

Через повномасштабне вторгнення Росії було продовжено воєнний стан та мобілізацію. Чоловіки віком 18 – 60 років можуть отримати повістки. Гуменюк розповіла, у яких місцях їх можна роздавати.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк висловилася щодо роздачі повісток у громадських місцях. Вона не виключила, що військовозобов'язані чоловіки можуть отримати запрошення до ТЦК та СП й під час відвідування пляжів.

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Роздача повісток у місцях відпочинку

Речниця ОК "Південь" заявила, що військовозобов'язаним чоловікам можуть видавати повістки на пляжах, адже вони вважаються громадськими місцями. А закон допускає вручення повісток у будь-яких місцях.

Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там (на пляжах – 24 Канал) також,

– додала вона.

Повістка як спосіб покарання

Гуменюк зазначила, що видача повісток на пляжах не є покаранням. Як пояснила речниця ОК "Південь", оповіщення відбувається у тих місцях, де перебувають військовозобов'язані громадяни України.

Більше інформації про повістки

Виклик до ТЦК та СП ще не означає, що людина одразу опиниться на фронті. Насправді існує 4 види повісток.

Повістки можна вручати за місцем проживання, на роботі, вулиці чи блокпостах. Однак уповноважені особи мають передавати їх військовозобов'язаним особисто. Той, хто її отримує, має поставити підпис.

Адвокат Владислав Юрчак у розмові з 24 Каналом заявив, що роздавати повістки за кордоном не можна. Як пояснив юрист, консульські установи не можуть цього робити без отримання відповідних повноважень.

В українському законодавстві не уточнюється, де саме уповноважені особи повинні роздавати повістки. Тому запрошення до ТЦК та СП вручаються в усіх публічних місцях.