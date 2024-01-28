Мобілізація в лютому 2024 року: перелік тих, хто має право на відстрочку

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язані віком до 60 років можуть бути мобілізовані, однак дехто має право на відстрочку.

На відстрочку від мобілізації мають право певні категорії осіб. Про те, хто може її отримати у лютому 2024 року – читайте у тексті 24 Каналу.

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Хто має право на відстрочку

Відстрочка від мобілізації – це не звільнення від служби, а відкладання військового обов'язку на певний термін. Ті, хто отримав відстрочку, все одно залишаються на військовому обліку ТЦК.

Підстави для отримання відстрочки:

стан здоров'я,

сімейні обставини,

у зв'язку з професійною діяльністю,

у зв'язку з навчанням та, або набуттям наукового ступеня,

через бронь.

Які хвороби є підставою для відстрочки

Відповідно до законодавства, відстрочку за станом здоров'я можуть отримати військовозобов'язані "визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії)".

Деякі хвороби передбачають повне зняття з військового обліку, а не лише відстрочку.

Відстрочка через батьківство та опікунство

Військовозобов'язані чоловіки та жінки мають право на відстрочку від мобілізації, якщо на їхньому утриманні перебувають троє і більше дітей молодше 18 років, жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Крім цього, отримують відстрочку усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

Відстрочка через інвалідність дитини

Її можуть отримати:

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи.

Відстрочка через догляд

Таку відстрочку можуть отримати родичі:

Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

Які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи ІІ групи.

Так само точно відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом стосується:

опікунів особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною.

особи, зайнятої постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи.

особи, зайнятої постійним доглядом за особою з інвалідністю 1 групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Хто може отримати відстрочку за сімейними обставинами

Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

Відстрочка через професійну діяльність

Таку відстрочку передбачено для:

працівників органів військового управління (органів управління);

військових частин (підрозділів);

підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України;

Збройних сил України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Національної поліції України;

Бюро економічної безпеки України;

Національного антикорупційного бюро України;

Державного бюро розслідувань;

Державної виконавчої служби України;

Управління державної охорони України;

інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Відстрочка для заброньованих працівників

Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами й організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України військовозобов'язані також отримують відстрочку від мобілізації

Відстрочка через навчання

Відстрочку від мобілізації мають "здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".