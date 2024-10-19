Хто може отримати бронь від мобілізації

Частина громадян можуть отримати відстрочку від мобілізації. Перелік осіб, а також відповідні критерії закріплені в законодавстві.

Так, хто то саме може отримати бронь, закріплено в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

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Перелік осіб, які можуть отримати бронь від мобілізації

Так, відповідно до 25 статті цього закону, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування на посадах:

держслужби категорії "А", голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів – усі військовозобов'язані; держслужби категорій "Б", "В", в органах місцевого самоврядування – не більше ніж 50% кількості військовозобов'язаних цих категорій у зазначених органах;